Коган Зиновий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоган Зиновий Львович

Коган Зиновий Львович

avatar

Место рождения

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

Дата рождения

06.12.1941

Дата смерти

01.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Место жительства
С 1959 по 2020
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.05.2020
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close