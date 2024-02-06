(Чеботарёва) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеботарёва) Валентина

Место рождения

СССР, Алтайский край, г. Алейск

Дата рождения

16.04.1932

Дата смерти

15.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Алтайский край, г. Алейск
Рождение ребёнка
13.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
16.12.1964

Сын: Щербаков Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, г. Семипалатинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.09.1978
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