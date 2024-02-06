(Чеботарёва) Валентина
Место рожденияСССР, Алтайский край, г. Алейск
Дата рождения16.04.1932
Дата смерти15.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Алтайский край, г. Алейск
Рождение ребёнка
13.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, г. Семипалатинск
Рождение ребёнка
16.12.1964
Сын: Щербаков Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, г. Семипалатинск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.1978