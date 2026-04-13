Макеенко Савельева Татьяна Николаевна
женский, родилась 06.08.1976
ОтецМакеенко Николай Стефанович17.12.29 г.р.
МатьРябович Наталья Петровна22.04.42 г.р.
Супруги
Савельев-Есин Андрей Юрьевич-Викторович24.06.1966 г.р.
Дети
Макеенко Алексей Андреевич07.03.2002 г.р.
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Рождение ребёнка
26.03.13
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев-Есин Андрей Юрьевич-Викторович
Рождение
06.08.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.2002
Сын: Макеенко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности