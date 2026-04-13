Макеенко Савельева Татьяна Николаевна 06.08.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Макеенко Савельева Татьяна Николаевна

Автор
ТМ
Макеенко Т.

женский, родилась 06.08.1976

Отец
Макеенко Николай Стефанович17.12.29 г.р.
Мать
Рябович Наталья Петровна22.04.42 г.р.
Супруги
Савельев-Есин Андрей Юрьевич-Викторович24.06.1966 г.р.
Дети
Макеенко Алексей Андреевич07.03.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.13

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев-Есин Андрей Юрьевич-Викторович

Рождение
06.08.1976

Отец: Макеенко Николай Стефанович

Мать: Рябович Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев-Есин Андрей Юрьевич-Викторович

Рождение ребёнка
07.03.2002

Сын: Макеенко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.