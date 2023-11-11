Алексейчук Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глущук Яков Глущенко
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Данилова Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Алексейчук Макар Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломиец Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Коломиец Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломиец Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексейчук Надежда Макаровна
Отец ребёнка: Алексейчук Макар Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексейчук Михаил Макарович
Отец ребёнка: Алексейчук Макар Николаевич
Смерть
Неизвестно