Алексейчук Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейчук Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глущук Яков Глущенко

Мать: Глущук Татьяна Калистратовна

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Данилова Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Алексейчук Макар Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинец деревенский муж1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломиец Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Коломиец Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиец Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексейчук Надежда Макаровна

Отец ребёнка: Алексейчук Макар Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейчук Михаил Макарович

Отец ребёнка: Алексейчук Макар Николаевич

Смерть
Неизвестно
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