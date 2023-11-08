Чернозубкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1937
Сын: Чернозубкин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернозубкин Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернозубкин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернозубкин Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно