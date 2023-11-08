Чернозубкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернозубкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1937

Сын: Чернозубкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернозубкин Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернозубкин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернозубкин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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