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Бессонов Михаил Титович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.11.1901

Дата смерти

26.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901

Отец: Бессонов Тит Филимонович

Мать: Татьяна Алексеевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
деревня Комарёвка, Льговский район, Курская область
Рождение ребёнка
11.02.1927

Сын: Бессонов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Бессонова Надежда Евдокимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Бессонов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бессонова Надежда Евдокимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
08.08.1958

Жена: Бессонова Надежда Евдокимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Супруг(-а): Михаил Титович Бессонов (Безсонов)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Бессонова Надежда Евдокимовна

Смерть
26.11.1959
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
1959
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
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