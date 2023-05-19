Бессонов Михаил Титович
Место рождения
Дата рождения08.11.1901
Дата смерти26.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901
Отец: Бессонов Тит Филимонович
Мать: Татьяна Алексеевна
деревня Комарёвка, Льговский район, Курская область
Рождение ребёнка
11.02.1927
Сын: Бессонов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Бессонова Надежда Евдокимовна
Рождение ребёнка
27.09.1929
Сын: Бессонов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бессонова Надежда Евдокимовна
Бракосочетание
08.08.1958
Супруг(-а): Михаил Титович Бессонов (Безсонов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Бессонова Надежда Евдокимовна
Смерть
26.11.1959
Похороны
1959