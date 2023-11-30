Ефанов Василий Феодотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфанов Василий Феодотович

Ефанов Василий Феодотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Ефанов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Ефанова Евфросинья Ефимов

Чигорак, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефанова Параскева Васильева

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чигорак, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close