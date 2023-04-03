Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Егор Ануфриев

Мать: Елена Силина

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Дмитриева

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Александров

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Александров

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кирила Дмитриев

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Александров

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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