Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Егор Ануфриев
Мать: Елена Силина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Дмитриева
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Александров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Александров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кирила Дмитриев
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Александров
Смерть
Неизвестно