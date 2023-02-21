Назифа Мухамметова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазифа Мухамметова

Назифа Мухамметова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Абдрахман Аллабердин

Отец ребёнка: Аллаберда Мухамметов

Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллаберда Мухамметов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close