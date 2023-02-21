Назифа Мухамметова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Абдрахман Аллабердин
Отец ребёнка: Аллаберда Мухамметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аллаберда Мухамметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно