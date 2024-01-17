Окорочкова (Литвитева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окорочкова (Литвитева) Параскева Ивановна

Место рождения

Черниговской губернии Новгородсевского уезда местечка Верзиный

Дата рождения

1891

Дата смерти

23.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иван

Мать: не указана

Черниговской губернии Новгородсевского уезда местечка Верзиный
Бракосочетание
07.01.1907

Муж: Окорочков Михаил Андреевич

Ялтинская губерния с. Кореиз
Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: Окорочкова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Окорочков Михаил Андреевич

Смерть
23.11.1957
УССР Крымской области г.Ялта п.Кореиз
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