Окорочкова (Литвитева) Параскева Ивановна
Место рожденияЧерниговской губернии Новгородсевского уезда местечка Верзиный
Дата рождения1891
Дата смерти23.11.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Иван
Мать: не указана
Черниговской губернии Новгородсевского уезда местечка Верзиный
Бракосочетание
07.01.1907
Ялтинская губерния с. Кореиз
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: Окорочкова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Окорочков Михаил Андреевич
Смерть
23.11.1957
УССР Крымской области г.Ялта п.Кореиз