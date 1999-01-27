Селюнина Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюнина Анна Семёновна

Место рождения

Киселевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.07.1917

Дата смерти

27.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917

Отец: Юхтин Семён Васильевич

Мать: Якимова Елена Хрисанфовна

Киселевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1937

Дочь: Селюнина Фаина Семеновна

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
11.10.1938

Дочь: Селюнина Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
13.02.1941

Сын: Селюнин Вилорг Семенович

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.1943

Дочь: Селюнина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
29.03.1947

Дочь: Селюнина Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Кировская область Зуевский район деревня Кисели
Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Селюнина Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Селюнина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич

Смерть
27.01.1999
Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
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