Селюнина Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения12.07.1917
Дата смерти27.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917
Отец: Юхтин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1937
Дочь: Селюнина Фаина Семеновна
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
11.10.1938
Дочь: Селюнина Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1941
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1943
Дочь: Селюнина Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
29.03.1947
Дочь: Селюнина Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Кировская область Зуевский район деревня Кисели
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Селюнина Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Селюнина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Селюнин Семён Яковлевич
Смерть
27.01.1999
Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область