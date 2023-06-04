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Лобачев Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Лобачев Михаил Васильевич

Мать: Лобачева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1962

Сын: Лобачев Рафаил Вячеславович

Мать ребёнка: Лобачева !!

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Лобачев Рудольф Вячеславович

Мать ребёнка: Лобачева !!

Курьяково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1966

Дочь: Лобачева Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Лобачева !!

Курьяково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1972

Сын: Лобачев Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Лобачева !!

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Лобачева !!

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Лобачева !!

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобачева !!

Смерть
1980