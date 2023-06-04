Лобачев Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
20.03.1962
Сын: Лобачев Рафаил Вячеславович
Мать ребёнка: Лобачева !!
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Лобачев Рудольф Вячеславович
Мать ребёнка: Лобачева !!
Рождение ребёнка
27.09.1966
Дочь: Лобачева Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Лобачева !!
Рождение ребёнка
27.03.1972
Сын: Лобачев Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Лобачева !!
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Лобачева !!
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Лобачева !!
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобачева !!
Смерть
1980