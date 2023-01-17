Альбов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1899
Дата смерти03.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1918
г. Днепр, Днепропетровская обл., Украина
Место жительства
С 1925 по 1984
Смерть
03.04.1984