Альбов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбов Михаил Николаевич

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.11.1899

Дата смерти

03.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1918 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1918
г. Днепр, Днепропетровская обл., Украина
Место жительства
С 1925 по 1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
03.04.1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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