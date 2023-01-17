Болотова София Михайловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тульская губерния
Смерть
1888
Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область