Болотова София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова София Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тульская губерния
Смерть
1888
Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область
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