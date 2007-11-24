Галимова (Утягулова) Разия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1932
Дата смерти24.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галимов Амир
Рождение ребёнка
23.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Амир
Рождение ребёнка
15.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Амир
Смерть
24.11.2007