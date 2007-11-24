Галимова (Утягулова) Разия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова (Утягулова) Разия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1932

Дата смерти

24.11.2007

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932

Отец: Утягулов Абдурафик

Мать: Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Амир

Рождение ребёнка
23.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Амир

Рождение ребёнка
15.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Амир

Смерть
24.11.2007

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