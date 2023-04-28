Косецкая (Баранецкая) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосецкая (Баранецкая) Ольга Семёновна

Косецкая (Баранецкая) Ольга Семёновна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

18.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884 ст.

Отец: Баранецкий Семён Иванович

Мать: Баранецкая Мария Герасимовна

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как "Магдалина" без отчества.
Бракосочетание
10.02.1901 ст.

Муж: Косецкий Данил Людвикович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.02.1909 ст.

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Косецкий Данил Людвикович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Дочь: Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Косецкий Данил Людвикович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close