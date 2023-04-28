Косецкая (Баранецкая) Ольга Семёновна
Место рождения
Дата рождения18.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884 ст.
Мать записана как "Магдалина" без отчества.
Бракосочетание
10.02.1901 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1909 ст.
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Косецкий Данил Людвикович
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Дочь: Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Косецкий Данил Людвикович
Смерть
Неизвестно