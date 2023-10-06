Волков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1781
Дочь: Озерова Мария Александровна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Даниловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
русский герольдмейстер, драматург, переводчик и масон из рода Волковых
Смерть
1788