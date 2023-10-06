Волков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1781

Дочь: Озерова Мария Александровна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
русский герольдмейстер, драматург, переводчик и масон из рода Волковых
Смерть
1788
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