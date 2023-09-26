Юрьева Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Игнатовна
Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Игнатовна
Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно