Юрьева Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Игнатовна

Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юрьев Фёдор Игнатович

Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Юрьев Фёдор Игнатович

Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Игнатовна

Отец ребёнка: Юрьев Игнат Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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