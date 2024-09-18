Припольцев Емельян Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Припольцев Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Припольцева Прасковья Алексеевна
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1764
Сын: Припольцев Козьма Емельянович
Мать ребёнка: Припольцева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Рейценштейн (Припольцева) Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Припольцева Прасковья Алексеевна
Смерть
1784