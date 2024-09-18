Припольцев Емельян Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припольцев Емельян Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Припольцев Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Припольцева Прасковья Алексеевна

Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Припольцев Козьма Емельянович

Мать ребёнка: Припольцева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Рейценштейн (Припольцева) Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Припольцева Прасковья Алексеевна

Смерть
1784

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