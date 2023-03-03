Клещенко Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Аникин Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Аникин Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Аникин Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно