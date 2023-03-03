Клещенко Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещенко Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Аникин Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Сергей Юрьевич

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