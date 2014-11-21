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Лёвкина Мария Фёдоровна

Место рождения

Ендовский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.10.1929

Дата смерти

21.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929

Отец: Лёвкин Фёдор

Мать: Ольга Алексеевна

Ендовский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.01.1956

Дочь: Смирнова Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Аркадий Петрович

Красновский, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
21.11.2014
Нехаевская, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
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