Лёвкина Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1929
Дата смерти21.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929
Отец: Лёвкин Фёдор
Мать: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1956
Дочь: Смирнова Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Смирнов Аркадий Петрович
Красновский, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
21.11.2014
Нехаевская, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область