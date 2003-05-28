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Ветчинникова Анастасия Романовна
Ветчинникова Анастасия Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2003
Пол
Женский
Отец
Ветчинников Роман Викторович
1978 г.р.
Мать
Ветчинникова Татьяна Ивановна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2003
Отец:
Ветчинников Роман Викторович
Мать:
Ветчинникова Татьяна Ивановна
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