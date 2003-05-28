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Ветчинникова Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2003

Отец: Ветчинников Роман Викторович

Мать: Ветчинникова Татьяна Ивановна

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