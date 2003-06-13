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Шолохов Валерий Георгиевич

Место рождения

Луганск

Дата рождения

20.06.1954

Дата смерти

13.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954

Отец: Шолохов Георгий Леонтьевич

Мать: Шолохова Нина

Рождение ребёнка
14.12.2001

Сын: Шолохов Георгий Валерьевич

Мать ребёнка: Шолохова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Агнесса Валерьевна

Мать ребёнка: Шолохова Ирина Анатольевна

Смерть
13.06.2003
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