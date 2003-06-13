Шолохов Валерий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1954
Дата смерти13.06.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954
Отец: Шолохов Георгий Леонтьевич
Мать: Шолохова Нина
Рождение ребёнка
14.12.2001
Сын: Шолохов Георгий Валерьевич
Мать ребёнка: Шолохова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Агнесса Валерьевна
Мать ребёнка: Шолохова Ирина Анатольевна
Смерть
13.06.2003