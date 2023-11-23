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Великосельский Тихон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

1724 г.р.

Жена

1768 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Петр Стефанович

Мать: Анна Ильина

(Великосельский) Тихон Петрович (1759 — 1808) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда Петра Стефановича. Обучался в семинарии. В 1783 году рукоположен во священника к церкви ... Показать все
Работа или профессия
1783
село Великое, Ростовского уезда
рукоположен во священника
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иоаннова

Образование
Неизвестно
обучался в семинарии
Смерть
1808
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