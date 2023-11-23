Великосельский Тихон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Петр Стефанович
Мать: Анна Ильина
(Великосельский) Тихон Петрович (1759 — 1808) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда Петра Стефановича. Обучался в семинарии. В 1783 году рукоположен во священника к церкви ... Показать все
Работа или профессия
1783
село Великое, Ростовского уезда
рукоположен во священника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иоаннова
Образование
Неизвестно
обучался в семинарии
Смерть
1808