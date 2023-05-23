Тесленко Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1975
Бракосочетание
06.01.2001
Жена: Тесленко Светлана
Рождение ребёнка
17.03.2004
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Тесленко Светлана
Рождение ребёнка
21.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тесленко Светлана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно