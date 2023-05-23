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Тесленко Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1975

Отец: Тесленко Александр Алексеевич

Мать: Тесленко Лариса Дмитриевна

Бракосочетание
06.01.2001

Жена: Тесленко Светлана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.03.2004

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Тесленко Светлана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тесленко Светлана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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