Домна (Домника) Григорьева Около 1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна (Домника) Григорьева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.09.1864 ст.

Муж: Дмитрий Афанасьев

Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №10 Села Дьякова временно-обязанного г-жи Молдавцевой крестьянина Афанасия Яковлева сын Дмитрий Афанасиев; православного исповедания; первым браком, 18 лет и Палаты Государственных Имуществ, О... Показать все
Место жительства
После 1864 ст.
Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1885 ст.

Сын: Меркулов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьев

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №18 Села Дьякова собственник крестьянин Дмитрий Афанасиев и законная жена его Домна Григориева; оба православного исповедания
Смерть
Неизвестно

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