Карпова Александра Гавриловна
Место рожденияТульская область
Дата рождения1911
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область
Смерть
1992
Тульская область