Карпова Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Александра Гавриловна

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Место рождения

Тульская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область
Смерть
1992
Тульская область
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