(Каракулина) Алёна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каракулина) Алёна Семеновна

Место рождения

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1927

Сын: Красников Михаил

Отец ребёнка: Красников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Юрий

Отец ребёнка: Красников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Красников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Василий

Отец ребёнка: Красников Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Степан

Смерть
Неизвестно
Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Аборт
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