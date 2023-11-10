(Каракулина) Алёна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1927
Сын: Красников Михаил
Отец ребёнка: Красников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Юрий
Отец ребёнка: Красников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Красников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Василий
Отец ребёнка: Красников Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красников Степан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Аборт