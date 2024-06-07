Дресвянников Федор Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дресвянников Демьян Фокеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дресвянников Семен Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дресвянников Степан Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дресвянников Егор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно