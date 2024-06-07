Дресвянников Федор Демьянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянников Федор Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвянников Демьян Фокеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дресвянников Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дресвянников Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дресвянников Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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