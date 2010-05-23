Ярунин Владимир
Место рожденияМосква
Дата рождения14.05.1940
Дата смерти23.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940
Отец: Ярунин Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Образование
С 1960 по 03.06.1966
Образовательное учреждение: Завод ВТУЗ при Москвовском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты
Бракосочетание
04.11.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Образование
С 1978 по 15.06.1981
Образовательное учреждение: Завод ВТУЗ при Москвовском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева Специальность: Экономика и организация машиностроительной промышленности
Смерть
23.05.2010
Причина смерти: Рак