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Ярунин Владимир

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Место рождения

Москва

Дата рождения

14.05.1940

Дата смерти

23.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940

Отец: Ярунин Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Москва
Образование
С 1960 по 03.06.1966
Образовательное учреждение: Завод ВТУЗ при Москвовском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты
Бракосочетание
04.11.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Образование
С 1978 по 15.06.1981
Образовательное учреждение: Завод ВТУЗ при Москвовском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева Специальность: Экономика и организация машиностроительной промышленности
Смерть
23.05.2010
Причина смерти: Рак
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