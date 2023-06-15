Загиров Сиражудин
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.12.1986
Рождение ребёнка
19.11.1987
Дочь: Гаджиева Луиза Сиражудиновна
Мать ребёнка: Загирова Таиса Магамедзагировна
Рождение ребёнка
05.08.1990
Сын: Загиров Сулейман Сиражудинович
Мать ребёнка: Загирова Таиса Магамедзагировна