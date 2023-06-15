Загиров Сиражудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загиров Сиражудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.12.1986

Жена: Загирова Таиса Магамедзагировна

Рождение ребёнка
19.11.1987

Дочь: Гаджиева Луиза Сиражудиновна

Мать ребёнка: Загирова Таиса Магамедзагировна

Рождение ребёнка
05.08.1990

Сын: Загиров Сулейман Сиражудинович

Мать ребёнка: Загирова Таиса Магамедзагировна

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