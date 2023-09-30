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Павленков Гаврила Дмитриевич
Павленков Гаврила Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Пол
Мужской
Отец
Павленко(в) Дмитрий Михайлович
1740 г.р.
Мать
Фетинья Андреевна
1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Мать:
Фетинья Андреевна
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