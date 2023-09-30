Павленков Гаврила Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленков Гаврила Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Мать: Фетинья Андреевна

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