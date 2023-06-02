Коновалов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Коновалов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
1900

Сын: Коновалов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Сергей

Смерть
Неизвестно