Коновалов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коновалов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Коновалов Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Сергей
Смерть
Неизвестно