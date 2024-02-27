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Вражнова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

18.08.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вражнов Андрей-Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вражнов Федор

Отец ребёнка: Вражнов Андрей-Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.

Сын: Вражнов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Вражнов Андрей-Яков Кузьмич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.08.1904 ст.
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
От родов.

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