Вражнова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти18.08.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вражнов Федор
Отец ребёнка: Вражнов Андрей-Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.
Отец ребёнка: Вражнов Андрей-Яков Кузьмич
Смерть
18.08.1904 ст.
От родов.