Белозерова (Давыдова) Юлия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Давыдова) Юлия Игоревна

Место рождения

г. Магнитогорск Челябинской области

Дата рождения

18.01.2001

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1999 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2001

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Магнитогорск Челябинской области
Бракосочетание
17.12.2021

Муж: Белозеров Никита

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.03.2022

Сын: Белозеров Данила Никитич

Отец ребёнка: Белозеров Никита

Москва, город федерального значения Москва
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