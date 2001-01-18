Белозерова (Давыдова) Юлия Игоревна
Место рожденияг. Магнитогорск Челябинской области
Дата рождения18.01.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2001
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Магнитогорск Челябинской области
Бракосочетание
17.12.2021
Муж: Белозеров Никита
Рождение ребёнка
21.03.2022
Отец ребёнка: Белозеров Никита