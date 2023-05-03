Алексеенко Оксана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Оксана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1977

Отец: Селиверстов Валерий Иванович

Мать: Селиверстова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Михаил Викторович

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.2006

Сын: Алексеенко Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Алексеенко Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Евгений Викторович

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