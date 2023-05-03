Алексеенко Оксана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1977
Рождение ребёнка
30.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Михаил Викторович
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.2006
Сын: Алексеенко Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Алексеенко Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно