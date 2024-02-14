Петрусев Падияр Петрусевич
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1908
Дата смерти22.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Петруч Бикбович
Мать: Силевар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Юльтимирова (Петрусева) Савдеби Падияровна
Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна
Рождение ребёнка
07.04.1949
Сын: Петрусев Леонтий Падиярович
Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна
Похороны
Неизвестно