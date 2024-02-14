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Петрусев Падияр Петрусевич

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

22.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1861 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Петруч Бикбович

Мать: Силевар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Юльтимирова (Петрусева) Савдеби Падияровна

Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна

Рождение ребёнка
07.04.1949

Сын: Петрусев Леонтий Падиярович

Мать ребёнка: Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна

Смерть
22.10.1970
Похороны
Неизвестно

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