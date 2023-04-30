Филиппов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959

Отец: Филиппов Иван Филиппович

Мать: не указана

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