Измалков Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измалков Леонид Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Измалков Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Арихбаева Нонна Леонидовна

Мать ребёнка: Измалкова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1919

Сын: Измалков Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Измалкова Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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