Измалков Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Измалков Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: Арихбаева Нонна Леонидовна
Мать ребёнка: Измалкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1919
Сын: Измалков Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Измалкова Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно