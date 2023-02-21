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Tolstoy (Тургенева) Александра Леонтьевна

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Место рождения

село Коровино

Дата рождения

25.11.1854

Дата смерти

25.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1854

Отец: Граф Толстой Александр Петрович

Мать: не указана

село Коровино
Бракосочетание
1873

Муж: Tolstoy Nikolaj Count

of Nikolaevsk, Volgograd, Russia
Ehepartner: Александра Леонтьевна Тургенева
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Конасевич Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count

Nikolaevsk, Volgograd, Russia
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count

Рождение ребёнка
08.10.1880

Сын: Толстой Мстислав Николаевич

Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1882

Сын: Толстой Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count

Николаевск, Самарская губ., Россия
Развод
16.04.1884

Муж: Tolstoy Nikolaj Count

Смерть
25.07.1906
Самара, Самара, Самарская область
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