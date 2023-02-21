Tolstoy (Тургенева) Александра Леонтьевна
Место рождениясело Коровино
Дата рождения25.11.1854
Дата смерти25.07.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1854
Отец: Граф Толстой Александр Петрович
Мать: не указана
село Коровино
Бракосочетание
1873
of Nikolaevsk, Volgograd, Russia
Ehepartner: Александра Леонтьевна Тургенева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Конасевич Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count
Nikolaevsk, Volgograd, Russia
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count
Рождение ребёнка
08.10.1880
Сын: Толстой Мстислав Николаевич
Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count
Рождение ребёнка
29.12.1882
Сын: Толстой Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Tolstoy Nikolaj Count
Николаевск, Самарская губ., Россия
Развод
16.04.1884
Смерть
25.07.1906