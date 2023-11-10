Тумилович Иосиф Вицентович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тумилович Вицент
Католик. Крестился в Свержень.
Рождение ребёнка
23.11.1928
Дочь: Дмитриченко Ядвига Иосифовна
Мать ребёнка: Тумилович Ольга Ивановна
Старый Копыль, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.12.1936
Дочь: Тумилович Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Тумилович Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тумилович Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тумилович Ольга Ивановна
Смерть
1954
Копыль, Копыльский район, Минская область
Захоронение на Польском кладбище в Копыле.