Тумилович Иосиф Вицентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумилович Иосиф Вицентович

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Место рождения

Головни, Узденский район, Минская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тумилович Вицент

Мать: Тумилович Камила Адамовна

Головни, Узденский район, Минская область
Католик. Крестился в Свержень.
Рождение ребёнка
23.11.1928

Дочь: Дмитриченко Ядвига Иосифовна

Мать ребёнка: Тумилович Ольга Ивановна

Старый Копыль, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.12.1936

Дочь: Тумилович Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Тумилович Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумилович Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумилович Иван Иосифович

Мать ребёнка: Тумилович Ольга Ивановна

Смерть
1954
Копыль, Копыльский район, Минская область
Захоронение на Польском кладбище в Копыле.
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