Харинский Кирилл Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харинский Кирилл Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1962

Дочь: Харинская Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Просвирина Антонина Максимовна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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