Харинский Кирилл Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1962
Дочь: Харинская Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Просвирина Антонина Максимовна
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно