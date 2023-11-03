Ворошилов Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
12.11.1791
Сын: Ворошилов Матвей Алексеев
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно