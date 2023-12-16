Дроздова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.04.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Иосиф Тимофеевич Карпенко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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