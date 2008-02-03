Гарусов Валентин Константинович
Место рождения
Дата рождения02.11.1934
Дата смерти03.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1959
Сын: Гарусов Александр Валентинович
Мать ребёнка: Гарусова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.10.1964
Сын: Гарусов Леонид Валентинович
Мать ребёнка: Гарусова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарусова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарусова Нина Алексеевна
Смерть
03.02.2008
Мосейцево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область