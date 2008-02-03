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Гарусов Валентин Константинович

Место рождения

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.11.1934

Дата смерти

03.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1959

Сын: Гарусов Александр Валентинович

Мать ребёнка: Гарусова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1964

Сын: Гарусов Леонид Валентинович

Мать ребёнка: Гарусова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарусова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарусова Нина Алексеевна

Смерть
03.02.2008
Мосейцево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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