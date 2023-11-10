УСТИНЬЯ (ИУСТИНЬЯ) АНАНЬЕВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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УСТИНЬЯ (ИУСТИНЬЯ) АНАНЬЕВА

Место рождения

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: АНАНЬЯ ЯКОВЛЕВ

Мать: АФИМЬЯ ЕФИМОВА

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кузнецов ПЕТР УСТИНОВИЧ

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кузнецов НИКОЛАЙ УСТИНОВИЧ

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Рождение ребёнка
01.05.1868

Сын: Кузнецов ФЁДОР УСТИНОВИЧ

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Рождение ребёнка
03.12.1874

Сын: Кузнецов СТЕФАН УСТИНОВИЧ

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кузнецов АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Левашова АННА УСТИНОВНА

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кузнецова ПАВЛА УСТИНОВНА

Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Смерть
1915
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