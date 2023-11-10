УСТИНЬЯ (ИУСТИНЬЯ) АНАНЬЕВА
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: АНАНЬЯ ЯКОВЛЕВ
Мать: АФИМЬЯ ЕФИМОВА
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кузнецов НИКОЛАЙ УСТИНОВИЧ
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Рождение ребёнка
01.05.1868
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Рождение ребёнка
03.12.1874
Сын: Кузнецов СТЕФАН УСТИНОВИЧ
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кузнецов АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Левашова АННА УСТИНОВНА
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кузнецова ПАВЛА УСТИНОВНА
Отец ребёнка: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: УСТИН ГРИГОРЬЕВ
Смерть
1915