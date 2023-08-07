Кольев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Илья Федорович
Мать: Дарья Дементьевна
Бракосочетание
04.05.1774
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кольева Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кольев Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: Кольева Агафья Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно