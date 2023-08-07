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Кольев Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Илья Федорович

Мать: Дарья Дементьевна

Бракосочетание
04.05.1774

Жена: Кольева Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кольев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кольева Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кольев Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Кольева Агафья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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