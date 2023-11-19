Калугин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1959

Отец: Калугин Владимир Степанович

Мать: Калугина Алла

Рождение ребёнка
06.08.1981

Сын: Калугин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Калугина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина неизвестно Сергеевна

Мать ребёнка: Калугина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Светлана

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