Калугин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1959
Отец: Калугин Владимир Степанович
Мать: Калугина Алла
Рождение ребёнка
06.08.1981
Сын: Калугин Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Калугина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина неизвестно Сергеевна
Мать ребёнка: Калугина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калугина Светлана