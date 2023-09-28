Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никифоров

Место рождения

д.Сергеевская Петрозаводского уезда Олонецкой губернии

Дата рождения

1755

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сергеевская Петрозаводского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1779

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Лонгасы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1790
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