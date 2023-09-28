Иван Никифоров
Место рожденияд.Сергеевская Петрозаводского уезда Олонецкой губернии
Дата рождения1755
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сергеевская Петрозаводского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1779
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Лонгасы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1790