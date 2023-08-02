Мохненко Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н,,с.Николаевка
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мохненко Николай Павлович
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мохненко Григорий Павлович
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н с.Николаевка
Рождение ребёнка
10.11.1919
Сын: Мохненко Александр Павлович
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
Рождение ребёнка
23.03.1921
Сын: Мохненко Василий Павлович
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Мохненко Наталья
Смерть
1954