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Мохненко Павел Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мохненко Иван Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н,,с.Николаевка
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мохненко Николай Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мохненко Семен Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мохненко Григорий Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н с.Николаевка
Рождение ребёнка
10.11.1919

Сын: Мохненко Александр Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Каменно-Бродский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.03.1921

Сын: Мохненко Василий Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Каменно-Бродский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мохненко Виктор Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Каменно-Бродский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1954
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